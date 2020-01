Em até 7 dias buraco aberto na Rua 3 da Vicente Pires será fechado

PUBLICIDADE 

Em ação conjunta, a administração da cidade, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e a Secretaria de Obras trabalham no local para devolver o acesso à população. Ao todo 35 profissionais e quatro máquinas realizam os serviços. A recuperação de um trecho da Rua 3 de Vicente Pires que se abriu após o rompimento de uma manilha será concluída em até sete dias.

Na terça-feira (7) foi detectada infiltração de água no asfalto, o que provocou desvio da rede de drenagem na altura da chácara 76. O buraco de 30 centímetros foi ampliado para que os técnicos entendessem a causa do problema e fizessem os reparos de forma imediata.

O conserto da rede de drenagem será feito pela empresa JM, responsável por esse tipo de serviço no local. A terraplanagem e pavimentação serão feitas em esforço conjunto que reúne Secretaria de Obras, Novacap e administração regional.

“A cratera abriu devido ao excesso de chuva, à força da água e ao asfalto provisório feito na gestão passada. No momento em que fomos acionados pelo nosso grupo de ruas [no WhatsApp], o coordenador desta rua [Gil Cardoso] comunicou toda a equipe da administração, que rapidamente foi ao local com engenheiros e maquinários para resolver o problema”, explica o administrador de Vicente Pires, Daniel de Castro Sousa.

“A rua está parcialmente interditada, ou seja, não está atrapalhando a trafegabilidade dos moradores da área.”

Além do trecho em questão, a Novacap também irá recuperar 30 metros de asfalto da Rua 3. Outro serviço previsto para ser concluído nos próximos dias é a instalação de dez bocas de lobo na mesma rua.

Com informações da Agência Brasília.