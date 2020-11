Em ação na Samambaia, PMDF prende quatro pessoas, recupera veículo, apreende arma e simulacro

PUBLICIDADE

As equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 31) prenderam quatro homens, dois por roubo de veículo e dois por porte de arma de fogo e munições entre 01h30 e 2h da manhã, desse domingo (15), na Samambaia.

Por volta das 1h30 os policiais patrulhavam na QR 523, quando observaram dois indivíduos que desceram de um veículo e estavam andando tranquilamente, mas quando a viatura seguiu em sua direção, ambos deram meia volta e apressaram o passo, dando sinais claros de nervosismo com a presença dos policiais.

Foi dada ordem de parada, e na busca pessoal foi encontrada na cintura de um deles uma pistola .380, com 19 munições, no bolso da jaqueta havia um carregador municiado com mais 19 munições, e em outro bolso, dentro de uma meia, mais 12 munições, totalizando 50 munições. Ambos foram encaminhados à 26ª Delegacia para registro.

Na quadra 127/327, por volta das 2h, os policiais prenderam dois homens que haviam roubado um veículo, e desobedeceram a ordem de parada dos policiais, vindo a fugir em alta velocidade nas ruas da Samambaia, mas perderam a direção ao fazer uma rotatória no local. Os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram contidos. Dentro do veículo foi encontrado um simulacro de arma de fogo, tipo pistola. O veículo havia sido roubado no Areal. As vítimas compareceram à 26 Delegacia onde foram apresentados os detidos e os reconheceram como autores do crime.

As informações são da PMDF