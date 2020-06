Em 48h, PCDF recupera carro furtado e prende receptadora

PUBLICIDADE

Na manhã desta sexta-feira (12), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio de uma equipe da 14ª Delegacia de Polícia (DP), prendeu uma mulher em flagrante, em Valparaíso de Goiás, por receptação de veículo.

O Fiat/Uno foi furtado por volta de 8h do último dia 10, na via pública da Quadra 44, Setor Leste do Gama. Pelas imagens das câmeras do circuito de segurança é possível ver que os criminosos (um casal), chegam ao local do furto conduzindo um veículo Fiat/Palio de cor vermelha, também apreendido nesta sexta.

A mulher negou participação no crime de furto, acrescentando que o veículo produto de crime foi deixado em sua casa por um amigo. Ela trabalha no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), como auxiliar de limpeza e seu marido se encontra preso, no Complexo Penitenciário da Papuda, por tráfico de drogas, desde 2016.

A mulher foi autuada por receptação dolosa, com pena de reclusão que varia de 1 a 4 anos, e multa.

