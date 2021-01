Em 48 horas, mais de 2,1 mil serviços para colocar a casa em ordem

PUBLICIDADE

A força dos ventos provocados pela tempestade de terça-feira passada (26) fez estragos que têm dado muito trabalho para as equipes de manutenção de serviços do Governo do Distrito Federal, especialmente as de rua.

A pronta ação da força-tarefa, que reúne mais de mil servidores de vários órgãos, já possui resultados expressivos. Em dois dias de muito esforço, os trabalhadores já fizeram mais de 2,1 mil atendimentos, entre o corte e recolhimento de madeira das 133 árvores caídas, além de todo o material orgânico deixado para trás em 681 pontos na área central do DF.

Foram 814 atendimentos pontuais feitos só pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), que destacou 552 servidores para a ação em cada dia de serviço. Na equipe estão engenheiros, técnicos, fiscais, encarregados, operadores de motosserra, auxiliares de serviços gerais e motoristas, que se dividiram em 30 equipes e atuaram na poda de galhos com risco de queda, supressão e remoção de árvores e folhagens caídas em pelo menos seis pontos: Eixo Monumental, Parque da Cidade, Asas Norte e Sul, Lago Norte e ParkSul.

Complementar ao trabalho executado pela Novacap, o Serviço de Limpeza Urbano (SLU) também intensificou a varrição e a catação na região central do DF, recolhendo lixo e restos de material orgânico que se acumularam devido ao temporal. Foram 60 garis durante o dia e mais 40 à noite, apoiados por cinco caminhões varredeira e assopradores, utilizados para tirar as folhagens das calçadas.

“Foi um trabalho veloz e bem executado, pois recebemos vários elogios pelos prefeitos das quadras da Asa Norte, tanto da Novacap com a poda que aproveitamos para fazer , como nós, que passamos fazendo a conclusão dos serviços”, avalia o gerente de limpeza da região Norte do SLU, Lúcio Lopes.

Já o levantamento da Companhia Energética de Brasília (CEB) ressalta que, entre terça (26) e quarta (27), uma média de 60 equipes de plantão e outras 25 de manutenção atuaram em todo o DF, principalmente no Plano Piloto, Lagos Sul e Norte, Guará, Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste/Octogonal, Núcleo Bandeirante e São Sebastião, no pronto atendimento e na troca de postes e reparo de cabos da rede elétrica resultantes de 1.323 chamados.

O presidente da CEB, Edison Garcia, ressalta o esforço das equipes, principalmente na noite após o temporal, para restaurar a normalidade. “Foi um esforço enorme, infelizmente não se consegue fazer o atendimento ao mesmo tempo, tivemos que priorizar algumas áreas primeiramente, estávamos com cinco hospitais sem energia na terça à noite, por exemplo. Mas, passado o dissabor, a gente conseguiu de alguma forma superar isso”, afirma.

As informações são da Agência Brasília