Em 30 minutos, PMDF retira três armas de circulação

Por Guilherme Gomes

A Polícia Militar do Distrito Federal retirou três armas de circulação e conduziu seis suspeitos para as delegacias na noite deste sábado (11), em diferentes regiões do Distrito Federal. No Recanto das Emas, militares da Rotam prenderam um suspeito com uma arma de fogo, às 19h34. Os agentes foram chamados por uma testemunha que havia sido ameaçada com arma de fogo dentro de uma farmácia. Quando a equipe chegou, foi notado o nervosismo do proprietário da farmácia e no banheiro do estabelecimento foi encontrado um revólver Rossi calibre 22 com 6 munições. O dono da farmácia foi conduzido para a 27ª Delegacia de Polícia.

As equipes do 2º Batalhão, por volta de 19h40, foram acionados para atender uma denúncia anônima sobre um homem armado na QNH 08 de Taguatinga Norte. Após coletar as características do suspeito, os policiais foram até o local e avistaram o homem, com as mesmas características descritas, acompanhado de outras duas pessoas. Na abordagem, um dos homens não estava portando o seu documento de identidade e sugeriu buscar em sua casa, concedendo a entrada da equipe em sua residência.

Os policiais perceberam um depósito de materiais que continha um isopor. A caixa foi verificada e foi localizado um revólver calibre 22 em seu interior. Os envolvidos na ocorrência foram conduzidos à 12° Delegacia de Polícia

Policiais militares do 5º Batalhão juntamente com o Grupo Tático Operacional (GTOP) prenderam dois suspeitos com uma arma de fogo, às 19h55 no Lago Sul. Os agentes foram informados que uma pessoa havia sido ameaçada por dois homens com uma arma e eles teriam fugido do local em um veículo Mercedes-Benz. Todas as equipes ficaram atentas as características. Nas proximidades da DF-001 sentido Altiplano Leste os militares visualizaram os suspeitos e conseguiram abordá-los. Com eles foram encontrados uma pistola Taurus calibre 380 com 20 munições.

A testemunha que foi ameaçada e os dois indivíduos detidos foram conduzidos até a 6ª Delegacia de polícia.