Eleições na Ride-DF: Caiado garante o comando do DEM

Cezar Camilo e Olavo David Neto

Além do bom desempenho a nível nacional, com candidatos eleitos já em primeiro turno em Curitiba, Florianópolis e Salvador, o Democratas (DEM) também se sagrou vitorioso em boa parte das eleições municipais entre as 33 cidades que compõem a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal (Ride-DF). Foram 13 eleitos na Ride-DF para o partido recordista em candidaturas no estado goiano. Foram 10.285 candidatos lançados pela sigla presidida pelo governador Ronaldo Caiado, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Para o governador e alto mandatário do partido, a expressa votação representa ainda mais se computados os candidatos de outros partidos, mas apoiados pelo DEM e por ele próprio. “Eu participei da campanha de vários prefeitos, como os de Valparaíso, Novo Gama, Formosa e Padre Bernardo. Formamos uma expressiva base de governo, sobretudo no Entorno de Brasília”, comentou o chefe do Executivo estadual ao Jornal de Brasília.

Para Caiado, o resultado configura uma aprovação popular ao seu mandato à frente do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, sede do governo goiano. “São um ano e 11 meses sem escândalos no âmbito estadual; além disso, eu trabalhei muito no Entorno, levando segurança, educação e, principalmente, saúde”, comenta o governador, referindo-se aos hospitais de campanha montados em Formosa e Luziânia para tratamento de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.

“Prêmio”

Para ele, mesmo longe da sede do poder estadual, o Entorno premiou o partido de centro-direita pela atuação dos parlamentares e gestores do DEM ao redor do Brasil. “Nossa atuação cresceu nos últimos anos, e a eleição mostrou uma concordância do povo com nosso modo de agir”, vaticinou. Ainda assim, conforme disse ao JBr., é cedo para pensar em efeitos no pleito geral de 2022.

O DEM vinha em baixa no cenário eleitoral. Antônio Carlos Magalhães Neto, presidente nacional do partido, mostrava-se preocupado com a fuga não só de filiados, mas de candidatos ligados à legenda depois da onda anti-establishment que desestabilizou o universo político em 2018. Tanto é que apenas dois dos 27 governadores no país eram ligados ao Democratas – além de Caiado, Mauro Mendes, do Mato Grosso, representam a agremiação nos mandatos iniciados em janeiro do ano passado.

Contagem

A varrida do DEM secou a fonte das Prefeituras para outras legendas. O Progressistas (PP) tradicional no interior goiano, elegeu apenas quatro prefeitos na Ride – Abadiânia, Alexânia, Cidade Ocidental e Pirenópolis, onde a vitória de Nivaldo Melo está sub-júdice. O Podemos venceu a corrida em Formosa e Arinos (MG), enquanto o MDB, do governador Ibaneis Rocha, saiu vencedor em Valparaíso, com a reeleição de Pábio Mossoró, e Barro Alto, com professor Álvaro. O PDT também garantiu dois municípios: Cabeceiras e Buritis. O PSB venceu em Cavalcante.

Cidades por partido

Avante

Cabeceira Grande

Prof. Eldson

Democratas

Alto Paraíso

Marcus Rinco

Alvorada do Norte

Iolanda Santos (reeleita)

Cocalzinho

Nenzão (Vice em 2016)

Cristalina

Daniel do Sindicato (reeleito)

Flores de Goiás

Altran Avelar

Goianésia

Leozão do Renatão

Mimoso de Goiás

Angela dos Rei

S. Antônio do Descoberto

Aleandro Caldato (reeleito)

Vila Boa

Rubens

Vila Propício

Waldilei Lemos

Simolândia

Dona Dete

Padre Bernardo

Joseleide Lázaro

Luziânia

Diego Sorgatto

MDB

Barro Alto

Prof. Álvaro

Valparaíso

Pábio Mossoró (reeleito)

PDT

Cabeceiras

Tuta (reeleito)

Buritis

Dr. Keny (reeleito)

PL

Novo Gama

Carlinhos do Mangão

São João d’Aliança

Débora Barros (reeleito)

Podemos

Formosa

Gustavo Marques (reeleito)

Arinos (MG)

Marcílio de Tonhão

Progressistas

Abadiânia

Zé Diniz (reeleito)

C. Ocidental

Fábio Correa (reeleito)

Alexânia

Alysson Lima (reeleito)

Pirenópolis

Nivaldo Melo

PSB

Cavalcante

Vilmar Kalunga

PSDB

Unaí

Branquinho

(reeleito)

Solidariedade

Água Fria

Dr. Eduardo

PSL

Planaltina

Delegado Cristiomario

PSD

Niquelândia

Dr. Fernando Carneiro (reeleito)