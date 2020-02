Eixo sul: DER-DF concluiu 70% da sinalização

PUBLICIDADE 

O Departamento de Estradas e Rodagem (DER-DF) encaminhou equipes para finalizar a sinalização do Eixo Rodoviário Sul, 70% dos serviços já foram concluídos. Para completar, ainda faltam a pintura de uma das faixas horizontais, instalação de barreiras de contenção e colocação de tachões ao longo da faixa amarela.

“Queríamos ter concluído no Carnaval. Mas, infelizmente, choveu bastante. Mesmo assim, trabalhando nos intervalos da chuva, devemos terminar o Eixo Sul até segunda”, afirmou o superintendente de obras do DER-DF, Cristiano Cavalcante.

De acordo com ele, a pista seca é o ideal para a aplicação da tinta de sinalização. “A técnica tipo hotspray é a mais adequada para esse tipo de pavimentação e, para utilizá-la, só com o tempo ajudando”, contou o gestor. Ainda nesta quarta-feira (26), os trabalhadores iniciam a instalação dos tachões ao longo da faixa amarela.

Há previsão ainda da instalação de dispositivos de proteção no acesso a tesourinhas de entrequadras, como às localizadas na altura das quadras 103/203; 106/206; 110/210; e 114/214. “São barreiras para impedir que os carros, em caso de acidente, possam cair lá em baixo”, explica Cavalcante.

Ele acredita que na próxima semana, os trabalhos se concentrem na parte norte do Eixo. “Fizemos o rejuvenescimento asfáltico de 14 km da rodovia, agora estamos sinalizando a parte sul e depois a norte”, detalha. Em todo o serviço, que deve perdurar até 10 de março, o governo investiu cerca de R$23 milhões.

BRT

Cristiano Cavalcante afirma que nos próximos dias, o DER deve seguir com obras de restauração no encontro da Estrada Parque Dom Bosco (EPDB) e o acesso ao Eixo Sul. “Vamos instalar uma pista de pavimento rígido de concreto na faixa exclusiva do BRT”, explica.

A obra consiste na retirada completa do pavimento asfáltico existente, seguida da construção de uma via de concreto. “Enquanto estivermos em obras, vamos descolar o trânsito dos ônibus BRT para a pista convencional”, avisa.

Com informações da Agência Brasília