Eixo Monumental terá trânsito alterado neste sábado

Neste sábado (25), acontecerá a 50ª Corrida de Reis e por isso a partir das 16h, o trânsito no Eixo Monumental será alterado para montagem de estrutura. A largada está marcada para 19h, em frente ao Estádio Nacional Mané Garrincha, com 16 mil vagas divididas entre os percursos de 6 e 10 quilômetros.

A partir das 16h, a via N1 será bloqueada da altura da Funarte até o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. O trânsito da via será desviado para avenida entre o Estádio e o Autódromo. O motorista poderá acessar novamente a N1 passando pela pista ao lado do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) até 18h45. Depois desse horário, o trânsito será desviado para DF – 010, que passa em frente ao Setor Militar Urbano (SMU), pois a largada da corrida está prevista para 19h.

De acordo com o comandante do Batalhão de Trânsito (BPTran), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), coronel Eduardo Condi, os bloqueios foram pensados de forma que o impacto seja o menor possível para a população. “O objetivo da PMDF é que as pessoas que não estejam participando da corrida tenham o menor impacto possível. Apesar de ser sábado, muitos carros passam pela via”.

Será montado um bloqueio às 18h na Via N1, na altura do 1º Grupamento de Bombeiros Militares (GBM), próximo à Via L4. Nenhum carro poderá acessar a via até a altura da Funarte.

No mesmo horário, as ligações entre as vias N1 e S1 – próximas à Catedral, Esplanada e Avenida das Bandeiras – serão bloqueadas, assim como as alças leste e oeste da Rodoviária do Plano Piloto. Neste local, somente será permitida a circulação de transporte público nas marginais das alças.

A partir das 18h45, por conta da largada da Corrida, a Via S1 será fechada da altura do semáforo em frente ao Ministério Público do Distrito Federal e territórios (MPDFT), até a Rodoviária. O trânsito será desviado para a via N1, em frente ao Palácio do Buriti.

Condi alerta, ainda, os condutores sobre os estacionamentos que poderão ser utilizados. “Orientamos que os participantes a deixarem os veículos nos estacionamento do Parque da Cidade, Palácio do Buriti, TCDF, Ginásio Nilson Nelson, Estádio Nacional, Torre de TV e Funarte. Importante utilizar sempre os locais permitidos”.

Com informações da Agência Brasília.