Eixão sofrerá alterações no trânsito

Começará a última etapa da revitalização asfáltica do Eixo Rodoviário. Nesta sexta (7) e no sábado (8), o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF) empreenderá alterações na via para finalizar as obras de revitalização.

Até então os serviços estavam sendo realizados durante a noite para impactar menos o trânsito, já que circulam cerca de 120 mil veículos por dia na via. Mas O DER/DF informou que as interdições precisarão ser feitas pelo dia.

Confira, abaixo, as alterações:

Eixo Rodoviário Sul / sexta-feira (7) e sábado (8)

* Interdição no sentido Aeroporto das 7h às 15h

* Interdição no sentido Rodoviária: das 124h às 19h

* Serviços: sinalização

* Vias alternativas: eixinhos

As interdições poderão ter o cronograma cancelado ou alterado caso haja episódios de chuva no local das obras.

Com informações da Agência Brasília