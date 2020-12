Eixão e W3 Sul têm horário ampliado para o lazer

PUBLICIDADE

O Eixão e a W3 Sul vão ficar liberados das 6h às 18h, para os moradores que quiserem aproveitar os domingos e feriados. Nesse horário, fica proibido o trânsito de veículos no local.

Por meio do Decreto nº 41.633, assinado pelo governador Ibaneis Rocha, o GDF determinou a ampliação do horário de lazer. A medida foi divulgada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (23) e altera o Decreto nº 40.877, de 9 de junho de 2020.

Com o novo decreto, os brasilienses têm uma hora a mais de lazer nas duas vias.