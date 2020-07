Eixão do Lazer tem aglomerações com alto número de pessoas

PUBLICIDADE

A vida do brasiliense está voltando ao normal em meio aos largos números que a pandemia do novo coronavírus tem atingido. Com mais de 1.200 óbitos registrados até agora, a população foi as ruas neste domingo (26).

O clima agradável da manhã fez com que o Eixão do Lazer tivesse uma alta movimentação de pessoas. Liberado desde o mês de maio, junto com a autorização das pistas da W3 para pedestres, o Eixão para pedestres foi alvo de críticas por ser liberado justamente em um momento em que os números de contagiados pela Covid-19 cresciam nas regiões administrativas do DF.

Números que fizeram com que o GDF aplicasse o lockdown na Ceilândia, região onde existe o maior número de contaminados, ultrapassando a região central do DF.