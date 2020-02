Educação: novos alunos recebem camisetas até que uniforme esteja pronto

PUBLICIDADE 

Enquanto os novos uniformes da rede pública de educação não chegam, os 36 mil novos estudantes vão receber, cada um, duas camisetas. As Coordenações Regionais de Ensino farão a entrega de maneira progressiva. Nesta semana, os 960 alunos da Escola Classe Juscelino Kubitschek, do Sol Nascente, serão os beneficiados. A escola, que já está funcionando, tem inauguração oficial marcada para quinta-feira (13). Também receberão as camisetas os 1.111 novos alunos de escolas do Núcleo Bandeirante.

As camisetas serão confeccionadas pelo Programa de Qualificação Profissional, da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais, que faz parte da estrutura da Secretaria de Educação desde o mês de janeiro. Aqueles que já eram alunos das escolas públicas deverão usar o uniforme antigo até que o novo seja produzido.

O pregão eletrônico para a compra dos novos uniformes, que serão distribuídos gratuitamente a todos os cerca de 460 mil estudantes da rede pública, teve início no dia 5 de fevereiro e está em andamento. A licitação para a compra foi autorizada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) em 21 de janeiro.

Na atual fase do pregão, a empresa que está na primeira colocação tem até a próxima sexta-feira (14) para enviar as amostras dos itens para análise da SEEDF. É a primeira vez que todos os estudantes, da pré-escola ao Ensino Médio, receberão uniforme completo e gratuito. Em gestões anteriores, o benefício só foi concedido a quem fazia parte de programas sociais para famílias de baixa renda.

O kit será composto por duas bermudas, dois shorts-saia, uma calça comprida, um casaco de capuz, três camisetas de manga curta e um par de tênis.

Com informações da Agência Brasília