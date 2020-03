Educação faz nesta quarta-feira (10) o Dia D de Combate à Dengue

PUBLICIDADE 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal está apostando na conscientização para combater o Aedes Aegypt. Nesta quinta-feira (11), com o objetivo de ombater a proliferação da dengue e realizar uma força-tarefa para auxiliar na prevenção ao mosquito, a secretaria realizará o projeto Dia D – A Educação de Mãos Dadas Contra o Aedes.

O conjunto de ações, que ocorrerá simultaneamente nas 14 Coordenações Regionais de Ensino (CREs), começará com a realização de caminhadas contra a dengue, previstas para acontecerem a partir das 8h30, com a participação de estudantes de diversas escolas. Durante o percurso, serão distribuídos à comunidade escolar materiais de auxílio na prevenção da doença.

As ações, em parceria com a Secretaria de Saúde, vão dedicar especial atenção às escolas 683 escolas da rede pública: durante toda esta semana, agentes da Diretoria de Vigilância Ambiental em Saúde (Dival) vão visitar as escolas para realizar inspeções de combate aos focos do mosquito. O Corpo de Bombeiros também prestará auxílio nas visitas.

Para monitorar todas as ações que serão realizadas pelas regionais de ensino durante o Dia D, a Secretaria instalou um ponto de concentração no Centro de Ensino Médio 03 de Ceilândia.

Nesta segunda-feira (9), as 14 regionais de ensino da rede pública também receberam uma circular com orientações a respeito da mobilização de combate à dengue e também ao coronavírus.

Combate online

Neste ano, a o Dia D também alertará para a importância de cada um reconhecer sua responsabilidade no combate aos mosquitos transmissores da dengue, chikungunya e zika vírus. Desta forma, a ação também se estendeu à internet, com a Secretaria de Educação desenvolvendo uma página de serviços dedicada à qualidade de vida da comunidade escolar.

Intuitiva e de fácil navegação, a Rede Saúde contém uma série de conteúdos interativos, que poderão ser reproduzidos e multiplicados nas escolas e redes sociais. No melhor estilo #façavocêmesmo, o internauta poderá compartilhar dicas, vídeos, links úteis, experiências bem-sucedidas, artes de cartazes, folders e folhetos simples. Todos os materiais estão disponíveis em alta qualidade para que possam ser baixados e impressos.

Desta forma, você poderá unir forças com a rede pública de ensino e se tornar um agente multiplicador no combate à dengue, chikungunya, zika vírus, coronavírus e outras doenças.

Sintomas da dengue

Os principais sintomas típicos da dengue são febre alta, náusea, vômito, manchas avermelhadas pelo corpo, dor de cabeça, dor no corpo, dor em volta dos olhos e sinal de sangramento. Diante desses sintomas, o paciente deve buscar atendimento em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima.

Veja o percurso das caminhadas do Dia D

CRE Concentração Brazlândia Posto de Saúde nº 01 Ceilândia Centro de Ensino Médio 3 Gama Coordenação Regional do Gama Guará Administração Regional do Guará Núcleo Bandeirante CEF 01 CandangolândiaEC 01 Riacho Fundo I CEM 01 Riacho Fundo II CEF 02 Paranoá Coordenação Regional de Ensino do Paranoá Planaltina Centro de Ensino Médio 01 Plano Piloto Ginásio do Cruzeiro Recanto das Emas Paróquia São Miguel Arcanjo Samambaia QS 410 Santa Maria Shopping de Santa Maria São Sebastião Centro Educacional São Francisco Taguatinga Taguaparque

