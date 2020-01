Edital sobre áreas culturais do DF retomado

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (15) o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues, anunciou a retomada do edital Áreas Culturais do Fundo de Apoio à Cultura (FAC). Lançado em outubro de 2018, o fomento prevê o investimento de R$ 25 milhões em 269 projetos culturais em todo o Distrito Federal.

Com a decisão, o processo volta a tramitar normalmente. Ao todo, foram habilitados preliminarmente 179 projetos, restando 89 com necessidade de adequação ou de apresentação de recurso. Os projetos culturais contemplados poderão enviar as documentações necessárias à assinatura do Termo de Ajuste a partir de 17 de fevereiro.

Fortalecimento da cultura

“Precisamos virar esta página e trabalhar para fortalecer todo o segmento cultural, que é peça indispensável para o desenvolvimento da nossa capital”, destacou o secretário. Ele explicou que a volta à tramitação desse edital atende a uma demanda da categoria, que deixou de promover importantes ações no ano passado.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec), informa Bartolomeu Rodrigues, tem trabalhado para lançar o primeiro bloco de editais do FAC de 2020 em tempo hábil. “Nosso objetivo é soltar o quanto antes esses editais de forma a incentivar a cadeia produtiva cultural do DF”, afirmou.

Com informações da Agência Brasília.