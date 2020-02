Economia em pauta: Ibaneis alfineta Bolsonaro e chama Guedes para o debate

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Catarina Lima

redacao@grupojbr.com

Nesta segunda-feira (11) o ministro da Economia, Paulo Guedes, alterou agenda prevista para se reunir com os governadores no Fórum dos Governadores, que acontece na sede do Banco do Brasil. Ele decidiu se dirigir para o local a pedido dos representantes dos estados, que querem discutir a proposta de Jair Bolsonaro de zerar os impostos dos combustíveis.

“Vamos tratar isso com o ministro, que é quem pode dizer se há condições ou não de os estados e a União abrirem não dessa receita”, avisou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. “Paulo Guedes vai ouvir os governadores, todos muito preocupados com a maneira, de certo modo, irresponsável que o presidente colocou um debate tão importante como esse para a sociedade, querendo colocar os governadores contra a sociedade. Isso é inadmissível do ponto de vista político, porque todos nós sabemos a situação a qual estamos vivendo”, criticou o governador.

Segundo o chefe do Executivo, o que é arrecadado com o ICMS, IPI e Cide são valores fundamentais tanto para o caixa da União quanto para os caixas do estado, que passam por crise fiscal. “A partir desse entendimento, que eu espero que ocorra hoje com o Ministro Paulo Guedes, que haja um sentimento de união federativa para que esse debate seja feito da melhor forma possível”, reforçou.

“No futuro, e isso é um sentimento e a vontade de todos os governadores, com a reformulação do estado, a votação da reforma tributária, a formulação do pacto federativo, nós teremos condições sim de reduzir não só os impostos de combustíveis, mas os impostos de diversas outras áreas que não precisam ser debatidas”, almeja o chefe do Executivo local. Para ele, a discussão tem que ser tratada com seriedade e responsabilidade para dar segurança ao estado e à União.