EC de Ceilândia vence etapa regional do Prêmio Gestão Escolar 2020

Saiu o resultado da etapa regional do Prêmio Gestão Escolar (PGE) 2020 e a Escola Classe 15, de Ceilândia, é a grande vencedora. Agora, a escola segue para a etapa nacional do prêmio promovido pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), que será anunciada no dia 10 de dezembro. A unidade escolar irá representar a região centro-oeste na disputa nacional contra os representantes do Norte, Sul, Nordeste e Sudeste.

O trabalho apresentado na disputa demonstrou as habilidades da escola em lidar com o isolamento social imposto pelo novo coronavírus e a suspensão das aulas presenciais. Para dar andamento ao processo de ensino-aprendizagem, foram colocadas em prática diferentes ferramentas ao alcance dos 524 estudantes da EC 15. A experiência mostrou que a parceria entre todos os integrantes da comunidade escolar potencializa o processo de aprendizagem, por parte do estudante.

O secretário de Educação do Distrito Federal, Leandro Cruz, recebeu com grande alegria a notícia que a Escola Classe 15, de Ceilândia, é a vencedora do prêmio de gestão escolar em todo o centro centro-oeste. “Vamos agora para a etapa nacional, com muita força e muita garra. Professora Mariângela, toda a equipe gestora, servidores, funcionários da escola e estudantes recebam aqui o meu abraço e a certeza que se fez por merecer esse prêmio tão importante. Um forte abraço e um beijo no coração de cada um e de cada uma”, parabenizou Leandro Cruz.

O secretário Executivo da SEEDF, professor Fábio Sousa, cumprimentou os gestores da escola referência na região centro-oeste. “Parabéns a vocês, aos professores, aos profissionais de Educação e toda a comunidade escolar, que desenvolvem um trabalho de excelência, com profissionalismo, dedicação, e, claro, coração. Rumo à vitória da etapa nacional”, afirmou.

“O trabalho de vocês vem trazendo para a gente grande alegria e mostrando a qualidade da educação de Ceilândia no DF. Que nós consigamos agora o prêmio nacional. Vamos continuar juntos nessa luta”, afirmou o coordenador Regional de Ensino de Ceilândia, Marcos Antônio de Sousa.

Segundo a diretora da unidade, Mariângela Rolim de Oliveira, hoje, a EC 15, de Ceilândia, está em festa. “Para nós, ganhar essa etapa regional traz a certeza de que estamos no caminho certo. Estamos confiantes para a etapa nacional, pois o trabalho que realizamos na proposta de ensino remoto é consistente e temos visto que os estudantes estão aprendendo e realizando as atividades propostas”, confirma. A gestora garante que vai continuar trabalhando para que a escola acompanhe níveis de excelência.

A escola atende em tempo integral e, na pandemia da Covid-19, apresentou números referenciais de presença dos estudantes mesmo no ensino a distância. Do total de 524 estudantes, 200 continuaram estudando com materiais impressos e os demais estão no Google Sala de Aula. A unidade também alcançou o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2019, de Ceilândia, o quinto do DF.

As premiadas no PGE deste ano são unidades escolares que superaram o desafio da pandemia e seguem empenhadas em soluções para o aprendizado durante o afastamento social de maneira criativa, inovadora e comprometida com o ensino dos alunos, bem como a qualidade no serviço de professores e colaboradores.

Ainda esta semana, no dia 17, a EC 15, de Ceilândia, foi anunciada como a vencedora, entre 11 concorrentes, do PGE 2020 no Distrito Federal, em cerimônia realizada no Palácio do Buriti.

“A expectativa agora é aguardar a entrevista que os avaliadores do Consed farão comigo na próxima semana, ela é decisiva para o resultado da Etapa Nacional”, informa a diretora Mariângela.

As informações são da Agência Brasília