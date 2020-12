Durante treinamento, CBMDF encontra corpo de mulher no Noroeste

PUBLICIDADE

Durante uma operação de treinamento envolvendo os animais Sheik, Hérus e Apolo, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) através do Batalhão de Busca e Resgate com Cães encontrou, parte interna do Parque Burle Marx, na região do Noroeste, o corpo de uma mulher.

O treinamento, que envolvia três duplas (homem-cão), começou por volta das 9h30 desta quarta-feira (2) e, durante os trabalhos, um dos cães foi atraído pelo odor e levado até uma galeria de águas pluviais, localizada no centro do Parque.

Na galeria foi encontrado o corpo de uma mulher, não identificada, que se encontrava nua, em decúbito ventral, com parte do seu corpo submerso na água represada no local. O cão que encontrou o corpo é da raça Pastor Alemão Cinza e se chama Sheik, participava do treinamento, por estar se recuperando de uma cirurgia em uma das patas, ferida em uma ocorrência de busca. A área foi isolada pelos bombeiros e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para cuidar das investigações.