Dupla suspeita de roubar e desmanchar veículos é presa

PUBLICIDADE 

A Polícia Militar (PMDF) prendeu uma dupla suspeita de cometer roubos a veículos e desmanchá-los para revenda de peças. A prisão foi realizada em uma oficina na ADE 17 de Samambaia.

Policiais circulavam pela região, quando dois homens em frente a oficina correram em direções opostas. A abordagem foi realizada e, com um deles, havia a chave de um Honda Civic. O veículo, que estava no interior da oficina com placas de outro carro, havia sido roubado no último domingo (22), também em Samambaia.

Segundo a PMDF, a corporação já havia localizado outro carro roubado nesta oficina há alguns meses. Além dos veículos, foram encontrados aparelhos inibidores de GPS e porções de drogas.

Os dois abordados foram levados à delegacia da região.