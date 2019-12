Dupla que realizava roubos próximo a escola em Taguatinga é presa

PUBLICIDADE 

Policiais militares do Batalhão Escolar detiveram um homem e um jovem suspeitos de cometerem roubos em Taguatinga. A dupla foi vista na QNA roubando alunos que passavam em frente a uma escola, às 9h30 desta quinta-feira (19).

O carro usado pelos suspeitos foi visto em um posto de gasolina na QNJ, próximo ao Parque do Cortado. Assim que a dupla se aproximou do automóvel, os policiais realizaram a abordagem. Os dois foram encaminhados à DCA 2, onde as vítimas os reconheceram como os autores do assalto, bem como o celular roubado.

Uma terceira vítima afirmou que o homem detido roubou sua bicicleta na última terça-feira (17), na QNL. O suspeito confessou que entregou a bicicleta a um outro adolescente, de 15 anos, que o ajudou a cometer o crime.

Ao tentar encontrar o jovem, os policiais foram até uma casa no Sol Nascente, onde esperaram pelo rapaz. Durante o período, o adolescente comunicou ao suspeito detido, via aplicativo, que tinha vendido a bicicleta roubada por R$ 400,00.

O menor de idade foi visto em outra bicicleta, mas conseguiu fugir pelos becos da região. Ele segue foragido. A mãe do adolescente apresentou a nota fiscal da bicicleta que o jovem usou durante a fuga. Já o suspeito detido foi encaminhado à 12ª DP, onde foi autuado por roubo. O outro jovem, também detido, foi conduzido para a DCA 2, para o registro do ato infracional.

Com informações da PMDF