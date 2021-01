Dupla que aplicava golpe de consórcio de veículos no DF é presa

PUBLICIDADE

Por meio da 14ª Delegacia de Polícia, a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante dois homens, de 36 e 44 anos, suspeitos de integrar um grupo criminoso que pratica golpes relacionados a consórcio de veículos. A ação ocorreu nessa terça-feira (5), após monitoramento e diligências, quando os suspeitos foram flagrados no momento em que realizavam transações com documentos falsos em um cartório do Gama.

Segundo as investigações, esses homens aliciavam pessoas, os laranjas, e as orientavam a integrar, com uso de documentos falsos, grupos de consórcio para aquisição de automóveis. Após a oferta de lances no consórcio e sendo contempladas com o crédito para a aquisição do veículo, as pessoas aliciadas realizavam, também, com uso de documentos falsos e sob a supervisão dos aliciadores, a compra de automóveis com preços superfaturados, cuja diferença de valor iria para os integrantes do grupo.

“Assim, já tendo se apoderado do dinheiro produto do crime, os suspeitos descartavam os documentos de identificação falsificados, utilizados na empreitada criminosa, bem como abandonavam as prestações do consórcio ainda pendentes ”, destaca o delegado-chefe adjunto da 14ª DP, Ricardo Bispo.

Os envolvidos irão responder, nesse momento, pelo crime de uso de documento falso. “As investigações prosseguem com o objetivo de localizar e prender outros integrantes desse grupo criminoso”, finaliza.