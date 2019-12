Dupla é presa portando pistola de uso restrito em Ceilândia

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (27), dois homens foram presos por porte ilegal de arma de fogo, após serem abordados pela Polícia Militar no conjunto E da QNN 5, em Ceilândia, por volta das 23h30.

De acordo com a PM, policiais militares do Grupo tático Operacional (Gtop 28) avistaram um Honda Civic com dois homens em atitude suspeita e realizaram a abordagem.

Na revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém, na revista do veículo foi localizada uma pistola calibre .40 de uso restrito, com seis munições intactas.

A dupla foi encaminhada à 15ª Delegacia de Polícia.