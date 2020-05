Dupla é presa com uma tonelada de maconha

PUBLICIDADE 

Dois homens foram presos na terça-feira (12) com uma tonelada de maconha em um veículo. A dupla tinha como destino o Distrito Federal.

A ação, denominada pela Polícia Civil como Operação Virtus, contou com o apoio das polícias Civil e Militar do Mato Grosso do Sul. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na prisão da dupla.

Os dois homens, de idade não revelada, são acusados de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Como agiam

Segundo investigações, a dupla faz parte de um grupo criminoso. Os suspeitos usavam veículos clonados para transportar a droga para o DF. Na ação de terça, a dupla presa usou dois carros, devidamente apreendidos.

Agora, os dois presos estão na carceragem da PCDF à disposição da Justiça.

