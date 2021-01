Dupla é presa com revólver em Samambaia

PUBLICIDADE

João Paulo de Brito

[email protected]

Policiais militares do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM) prenderam, na noite do último sábdo (30), dois homens que realizavam uma tentativa de fuga e portavam um revólver calibre 38 no conjunto 03 da QR 409, em Samambaia.

Os militares avistaram um homem dentro de um Peugeot 207. Foi então, que o agetntes mandaram que ele parasse. O suspeito tentou fugir entrando rapidamente para o conjunto 03 e parando o carro logo em seguida.

O GTAM conduziu a abordagem do suspeito, que já estava fora do carro tentava se desfazer da arma, entregando-a a outro homem que também foi abordado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A arma estava carregada com seis munições intactas. A dupla foi presa e encaminhada para a 26ª Delegacia.