Dupla é presa após roubar carro em Taguatinga e colidir com viatura da PM durante tentativa de fuga

Nesta sexta-feira (27), dois homens foram presos na Asa Sul suspeitos de roubar um carro, Hb20 prata, em Taguatinga. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal, os suspeitos estavam na Asa Sul para tentar praticar mais roubos utilizando o veículo.

Após dona do veículo roubado registrar ocorrência, a PMDF já estava em alerta à procura do carro. Os suspeitos foram localizados e em tentativa de fuga, colidiram com a viatura policial. Eles ainda tentaram se evadir do local correndo, mas foram capturados.

Ainda de acordo com a PMDF, os dois suspeitos já tinham passagem pela polícia. Uma arma calibre 38 e cinco munições foram apreendidas.