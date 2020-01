Duas estudantes do DF tiraram nota mil na redação do ENEM

PUBLICIDADE 

Ao todo, em 2019 mais de 3,9 milhões estudantes participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Foram 53 vestibulandos que tiraram nota 1.000 na redação e desses 53, duas estudantes são do Distrito Federal.

Ana Clara Socha tem 21 anos e formou em 2015 no Centro Educacional Leonardo da Vinci. A jovem tem estudado para cursar medicina.

Gabriela Lopes Alencar tem 19 anos e também cursou o ensino médio no Centro Educacional Leonardo da Vinci. A jovem também tem se esforçado para passar em medicina.

Em contrapartida os resultados do ENEM mostraram que 143.736 pessoas tiraram nota zero na redação.

O Ministério da Educação (MEC) explica que são zerados as redações em branco, com menos de sete linhas e também as que reproduzem integralmente trechos dos textos motivadores e de itens do Caderno de Questões. Segundo o MEC, página entregue em branco foi o principal motivo de eliminação na edição de 2019.