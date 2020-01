Duas armas e um simulacro são apreendidas em Samambaia

PUBLICIDADE 

No fim da tarde deste domingo (5), policiais militares da Rotam prenderam um homem por porte e posse ilegal de arma de fogo em Samambaia.

Os policiais patrulhavam a cidade quando viram um homem dirigindo um GM/Vectra em atitude suspeita. Feita a abordagem foi encontrado um revólver calibre 38 no interior do forro da porta do passageiro. O motorista assumiu a propriedade da arma.

Os militares realizaram uma busca em sua casa com a autorização de sua mãe e lá encontraram uma espingarda artesanal calibre 32, onze cartuchos calibre 32 deflagrados, uma munição intacta calibre 7.62, um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e uma balança de precisão. O homem foi preso e autuado em flagrante.

Com informações da PMDF