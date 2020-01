Duas armas de fogo são apreendidas em Sobradinho

PUBLICIDADE 

Policiais militares do Grupo Tático Operacional (Gtop 33) apreenderam duas armas de fogo em Sobradinho, por volta das 17h deste sábado (18).

Os policiais do Gtop 33 foram informados que um VW/Gol suspeito de ser clonado estava trafegando em Sobradinho. Os policiais viram dois homens em um veículo com as mesmas características estacionado em um supermercado na quadra 14.

Os suspeitos foram abordados e nada de ilícito foi encontrado. Após uma busca no carro, foi localizado um revólver calibre 32 com seis munições e um espingarda pressão adaptada para munições calibre 22 e mais dez projeteis do mesmo calibre.

Os detidos foram levados à 13º Delegacia para registro da ocorrência.