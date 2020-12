Duas áreas rurais de Samambaia ficarão sem energia nesta sexta-feira

PUBLICIDADE

A área rural de Samambaia vai receber manutenção preventiva em rede aérea de alta e baixa tensão, além de poda de árvores, nesta sexta-feira (4). Para a segurança da equipe da Companhia Energética de Brasília (CEB) que fará o serviço, o fornecimento de energia precisará ser interrompido, temporariamente.

As áreas que terão desligamento temporário, entre 8h40 e 16h30, são a região da antiga Fazenda Jiboia, na DF-190; sítios Recanto e Bem Querer; Área Isolada nº 4; Escola Classe Jiboia; Granja Santa Fé; ranchos Eldorado e Vitória; Recanto Arco-Íris; e chácaras Recanto Feliz, Coração de Jesus, Oásis, Capoeira Grande e da Ilha.

Sítios

No Núcleo Rural Melchior, na DF-190, ainda em Samambaia, o desligamento ocorrerá no mesmo horário e afetará os sítios Arariboia e Santa Terezinha; fazendas Matinha, Bom Jardim, Laje/Jiboia; e chácaras Areal, Paraíso, Formiga, Santa Fé, Santa Helena, Vista Alegre, Xangri-la, Petrobrás, Jiboia, Solta Fogo, Macaúba, Ponte Nova, Mimo do Céu, Córrego das Pedras e Mata dos Couros.

Em caso de dúvida, a população pode entrar em contato pelo telefone 116. A ligação é gratuita e está disponível 24 horas.

As informações são da Agência Brasília