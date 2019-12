Drogas são encontradas em carro e casa de homem na Ceilândia

PUBLICIDADE 

Em patrulhamento pela QNO 19, Conjunto 18 da Ceilândia, por volta de 11h20 deste domingo (29), a PMDF percebeu um homem em atitude suspeita no interior de veículo Fiat Pálio. Ao avistar a equipe, o homem colocou um objeto dentro de sua boca. Foi realizada a abordagem e constatado que ele havia colocado uma pequena quantidade de maconha sua boca na tentativa de esconder dos policias miiltares.

Ao ser questionado, o homem relatou que tinha comprado a droga para seu próprio consumo. Em frente a residência onde o veículo estava, havia movimentação de pessoas com características de usuário de droga, por este motivo, a equipe solicitou a entrada no local com permissão do proprietário. Foi franqueada a entrada da equipe que, com sucesso, localizou comprimidos de hupynol, maconha e cocaína em várias porções.

Ao questionar o proprietário, ele relatou que estava vendendo as drogas porque o seu irmão teria falecido e deixado a droga para ele. Diante da situação as partes foram encaminhada a 24ª DP para as devidas providências.