Drive-thru para testagem rápida de servidores chega à Papuda

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal, para agilizar a testagem rápida de coronavírus de servidores da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal que atuam no Complexo Prisional da Papuda, montaram o sistema de drive-thru na área externa da Diretora Penitenciária de Operações Especiais (DPOE). O atendimento será feito entre 9h e 17h.

Para o servidor realizar o teste, que é exclusivo para sintomáticos, será necessário o cadastro prévio, por meio do site Teste em Massa Covid-19. O comprovante deverá ser apresentado no dia do atendimento. Inicialmente, não será necessário fazer agendamento de horário.

A Subsecretaria do Sistema Penitenciário (Sesipe), vinculada à Secretaria de Segurança Pública, dará o suporte necessário ao funcionamento do posto. “Viabilizamos o espaço e daremos o apoio operacional para que os testes ocorram com tranquilidade”, explicou o coordenador-geral da Sesipe, o delegado Érito Pereira.

A testagem estará disponível enquanto persistir a pandemia. Enfaticamente, será recomendado o uso de máscaras e procedimentos de segurança para que o vírus não se alastre.

Para o secretário de Segurança Pública, o delegado Anderson Torres, a medida será importante para facilitar a testagem dos servidores penitenciários. “Estamos em contato direto com a Secretaria de Saúde, tentando viabilizar o máximo apoio para a Segurança Pública e demais servidores que atuam no ambiente carcerário. Poder oferecer o serviço de forma diferenciada e mais rápida será um diferencial para atuarmos no combate ao novo coronavírus.”

Com informações da Agência Brasília