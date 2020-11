Donos de veículos de transporte escolar terão auxílio ampliado

PUBLICIDADE

Com as instituições públicas de ensino fechadas até 2021, a princípio, o Governo do Distrito Federal (GDF) decidiu ampliar o auxílio financeiro dado aos proprietários de veículos de transporte escolar e de turismo. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (11) no Diário Oficial (DODF).

Ao todo, 1,9 mil motoristas devem ser beneficiados. Serão mais três parcelas mensais de R$ 600 — metade do que vinha sendo pago. Para receber, o proprietário precisa estar regularizado no sistema do Detran-DF desde o início do ano.

Não é preciso requerer o auxílio. O pagamento será feito com base no Cadastro de Permissionários/Concessionários da Secretaria de Mobilidade (Semob). O Banco de Brasília é o agente financeiro.

O auxílio começou a ser pago em julho, no valor de R$ 1,2 mil, após protestos da categoria. O objetivo do poder Executivo é prestar socorro à categoria em meio à pandemia de covid-19. Os motoristas estão desde março deste ano sem trabalhar.