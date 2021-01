Dois homens são presos com armas, munições e droga, no Gama

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

Dois homens, de 44 e 57 anos, foram presos na madrugada desta sexta-feira (22), no Gama. A dupla foi flagrada com duas arma e cartuchos de munição, durante uma abordagem da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Uma equipe do Grupo Tático Operacional (Gtop 29) se dirigiu até um bar no Mercadão Leste, após receber uma denúncia de tráfico na região. Ao chegar, a equipe encontrou cinco pessoas e iniciou a abordagem.

Durante a ação, os policiais encontraram uma espingarda calibre .36, uma arma artesanal calibre. 28, um carregador de pistola 380, um cartucho de munição calibre .36, uma .28, cinco .38 e dez .380. As autoridades ainda apreenderam uma porção pequena de cocaína com os suspeitos.

Os homens foram conduzidos à 20ª Delegacia de Polícia. As armas, os cartuchos de munição e a droga foram apreendidos.