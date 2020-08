Dois corpos são encontrados em local de acidente na DF-140

PUBLICIDADE

Dois corpos foram encontrados no km 9 da DF-140, sentido Tororó, na noite de quarta-feira (19). A princípio, as duas vítimas não têm ligação entre si, mas o caso precisará de perícia. Entenda:

O primeiro óbito foi registrado por conta de um acidente. Um veículo GM Agile de cor branca bateu de frente com uma motocicleta Honda CG de cor preta. O condutor da moto, Adriano Honorato dos Santos, 33 anos, sofreu múltiplas faturas e morreu no local. O motorista do Agile não teve ferimentos graves.

Horas depois, quando a equipe do Corpo de Bombeiros (CBMDF) voltava para a base, houve um acionamento para o mesmo local com a informação de que um outro corpo foi encontrado. Chegando lá, os militares encontraram uma vítima de sexo masculino com diversas fraturas no crânio, pescoço, rosto e tórax. Ele estava do lado contrário onde ocorreu o acidente.

A princípio, não é possível afirmar que a segunda vítima tem relação com a primeira. Quando os bombeiros atenderam o primeiro acidente, as testemunhas disseram que não havia mais pessoas envolvidas na colisão. Contudo, a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para realizar perícia no local.

