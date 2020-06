Doe alimentos e ganhe flores

PUBLICIDADE

A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) iniciou a oitava edição da campanha de arrecadação de doações, Plantando Sorrisos, nesta quarta-feira (24). Durante a ação cada quilo de alimento não perecível vale uma muda de flor produzida no viveiro da Novacap.

Prevenção

O diretor-presidente da companhia, Fernando Leite, explicou que foram tomadas todas as medidas de segurança devido a pandemia do novo coronavírus, como a higienização dos vasos e a orientação a todos os participantes para que não toquem nas plantas ao escolher. Também destacou o alcance das edições anteriores. “Esse ano, em razão do desemprego causado pela pandemia, estamos focados na arrecadação de alimento, mas qualquer doação é bem-vinda, inclusive roupas e cobertores usados. Na última edição foram mais de 3 mil agasalhos distribuídos a quem precisa”, comentou ele.

Em razão da redução no número de servidores da Companhia, enquadrados no grupo de risco da Covid-19, este ano a campanha terá um alcance menor, com pontos de troca restritos aos prédios públicos do GDF onde já existe um fluxo diário de servidores. A arrecadação segue até 31 de julho com estoque de 2 mil mudas. Todos os produtos arrecadados serão revertidos ao Comitê de Emergência Covid-19, por meio de seu Grupo de Trabalho Social (GT-Social)

Espécies

Entre as espécies de flores disponíveis estão, cravos, Érika roxa, Perpétua branca, Perpétua roxa, Clorofito, Gerânio, Vinca rosa, Pilea listrada e Gloxínia. Elas serão distribuídas em vasos e, a depender da quantidade, poderão ser entregues pelo Departamento de Parques e Jardins (DPJ) no local informado pelo doador. “Muitos condomínios realizam campanhas entre os moradores e levam doações de 200 até 300 itens para utilizarem as plantas nos jardins internos. Nesses casos nós levamos as flores e damos dicas de plantio e manutenção”, explicou o chefe do DPJ, Raimundo Silva.

Serviço

Campanha Plantando Sorrisos

Início: 24 de junho de 2020

Término: 31 de julho de 2020

Pontos de troca: Hall da presidência da Novacap, Salão Branco do Buriti e Recepção da Secretaria de Obras.

Doações

Alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal, casacos, cobertores, calças e outros itens de vestuário, em bom estado, que sirvam de agasalho.

Com informações da Agência Brasília