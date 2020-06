Documento interno da CBMDF classifica manifestações contra Bolsonaro como “anti-democráticas”

PUBLICIDADE

Um documento interno do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) nomeou a operação realizada nas manifestações contra o presidente Bolsonaro, no último fim de semana, como “Operação manifestação anti-democrática”. As informações são do site The Intercept Brasil.

De acordo com as publicações do site em uma rede social, a CBMDF mobilizou 64 militares e 15 viaturas para acompanhar atos, tratados como manifestações anti-democráticas. O documento divulgado ainda mostra que os militares esperavam um conflito entre os manifestantes chamados de antidemocráticos e os manifestantes “pró-Bolsonaro”, denominação utilizada.

A manifestação contra o governo ocorreu na manhã do último domingo (7), na Esplanada dos Ministérios. Apesar, das classificações do CBMDF, os manifestantes tinham como pautas a democracia, além do combate ao fascismo e ao racismo, motivados pelos casos de violência policial no país, e de George Floyd, nos Estados Unidos. Não houve nenhum incidente grave.

A estratégia que mobilizou 64 militares e 15 viaturas para acompanhar as manifestações em favor da democracia e contra o autoritarismo de Bolsonaro ganhou o nome de "operação manifestação anti-democrática" pelos bombeiros do DF. + pic.twitter.com/EOYa3miTEk — The Intercept Brasil (@TheInterceptBr) June 9, 2020

Os bombeiros se preparavam para atender casos de "mal súbito", traumas "provocados por terceiros em virtude da exaltação dos ânimos ou por vandalismo" e incêndios em prédios públicos, bandeiras e pneus. + pic.twitter.com/mKlTYU4wzv — The Intercept Brasil (@TheInterceptBr) June 9, 2020