Divulgado resultado preliminar do FAC Online. Veja a lista de projetos aprovados

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) publicou, nesta terça-feira (28), o resultado preliminar do edital FAC Apresentações On-line. O lançamento do edital foi a primeira iniciativa do Conecta Cultura, pacote de ações para fomentar e movimentar o segmento durante o isolamento social para conter o avanço da pandemia da Covid-19.

O programa vai contemplar 108 projetos culturais destinados a plataformas virtuais nas linhas qualificação básica e formação, montagem de espetáculos, festivais on-line e websérie ou webcanal. Veja a lista dos 108 projetos aprovados.

Cabe recurso contra o resultado preliminar, que poderá ser interposto no prazo de 10 dias – contados a partir do primeiro dia útil posterior à publicação do resultado no DODF – e que deverá ser encaminhado para este e-mail.

Os resultados de todas as etapas serão publicados no DODF e no site da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Siga nossas redes para conferir o andamento deste e de outros editais de iniciativa da Secec.

Após divulgação do resultado final, os 108 projetos selecionados de 14 modalidades artísticas, caso sejam admitidos após a próxima etapa de admissibilidade, receberão os recursos que totalizam R$ 2.050.000, provenientes do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC). A linha qualificação básica e formação contemplou 59 projetos; espetáculos ou mostras, 37; festivais, 10; e websérie ou webcanal, 2.

