Divulgada lista de alunos selecionados para o CIL

Já está disponível o resultado do sorteio eletrônico de vagas remanescentes para a comunidade em geral nas unidades do Centro Interescolar de Línguas (CIL). As matrículas devem ser feitas, impreterivelmente, nesta terça-feira (20) e na quarta (21).

Os cursos de espanhol, francês, inglês e japonês oferecem vagas remanescentes, que não foram ocupadas por estudantes da rede pública.

A Secretaria de Educação (SEE) lembra que, para efetivação das matrículas – o processo é on-line –, os candidatos aprovados deverão enviar toda a documentação por e-mail à unidade escolhida do CIL.

Os documentos necessários são Certidão de Nascimento, CPF, duas fotos 3X4, comprovante de residência e comprovante de tipagem sanguínea e fator RH.

Veja a lista completa com os resultados.

