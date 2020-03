Dívidas bancárias: Procon-DF fará mutirões de renegociações

PUBLICIDADE 

No decorrer do mês de março, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-DF) vai articular mutirões de renegociação de dívidas para auxiliar a vida financeira do consumidor da capital. A ação é para comemorar o Dia Mundial do Consumidor.

O mutirão será na sede do Procon, no shopping Venâncio 2000, e haverá distribuição de senhas para atendimento das 9h às 16h. Os interessados devem levar documento de identificação oficial com foto (RG, CNH ou passaporte). Quatro instituições bancárias vão participar da negociação: BMG, BRB, BRBCard e Banco do Brasil. Cada instituição atenderá em período específico conforme calendário abaixo.

Este é o primeiro mutirão de 2020. Em 2019, o Procon realizou cinco encontros e mais de mil consumidores foram atendidos. O volume renegociado chegou a R$ 8 milhões.

Programação

BMG

Data: 05/03 e 06/03/2020

Condições para atendimento: todos os contratos de pessoa física

BRB

Data: 09/03 a 13/03/2020

Condições para atendimento: contratos de pessoa física e jurídica que tenham dívidas com mais de 65 dias de atraso.

BRBCard

Data: 09/03 a 13/03/2020

Condições para atendimento: contratos de pessoa física e jurídica que tenham dívidas com mais de 65 dias de atraso.

Banco do Brasil

Data: 23/03 a 27/03

Condições de atendimento: serão negociados débitos de pessoa física com contratos de CDC, cheque especial, cartão de crédito e financiamento imobiliário.

Com informações da Agência Brasília