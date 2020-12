Distrito federal tem oito unidades públicas para tratar HIV/Aids

PUBLICIDADE

O Distrito Federal possui oito unidades públicas para tratamento de pessoas portadoras do vírus HIV ou diagnosticadas com Aids, doença causada pelo vírus. São as unidades do Serviço de Atendimento Especializado em HIV/Aids (SAE). “Nesses serviços são realizados exames complementares para averiguar a situação de saúde e o estágio da infecção da doença para estabelecer o tratamento adequado com os antirretrovirais e outros medicamentos indicados, quando necessário”, explica a gerente de Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis, Beatriz Maciel Luz.

No SAE HIV/Aids, o paciente passa por consulta com médico especialista, que faz a prescrição do esquema terapêutico adequado a cada caso, de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para manejo da infecção pelo HIV em adultos ou em crianças e adolescentes. Em todos postos do SAE HIV/Aids há uma unidade dispensadora de medicamentos antirretrovirais.

Pacientes identificados com a doença podem fazer o tratamento gratuito no Sistema Único de Saúde (SUS) independentemente de sua classe social. Alguns postos do SAE HIV/Aids possuem equipe multiprofissional composta por médicos, enfermeiros, odontólogos, terapeuta ocupacional, farmacêuticos e psicólogos.

Quando procurar

Será encaminhado a um SAE em HIV/Aids o usuário que se submete ao teste para HIV nas unidades básicas de saúde (UBSs) ou no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Rodoviária do Plano Piloto e que tem um exame positivo e diagnóstico confirmado.

“No Hospital Dia atendemos pessoas que já têm o diagnóstico da infecção pelo HIV, ou seja, foram diagnosticadas em outro serviço, geralmente na Atenção Primária e CTA”, explica a gerente do Hospital Dia, Denise Arakaki-Sanchez. “Cada unidade de referência para HIV cobre determinada região de saúde”. O Hospital Dia é um serviço de referência.

“Não temos pronto atendimento”, complementa a gestora. “Atendemos de forma multidisciplinar pacientes com HIV, hepatites virais crônicas, tuberculose, hanseníase, entre outras doenças infecciosas. Os atendimentos são com hora marcada. Cada paciente tem seu próprio médico.”

Confira, abaixo, os endereços das unidades do SAE.

As informações são da Agência Brasília