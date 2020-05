Distrito Federal se aproxima dos 6.000 casos de coronavírus

PUBLICIDADE 

Nesta sexta-feira (22), a Secretaria de Saúde do Distrito Federal divulgou que o DF já registrou 5.948 casos de coronavírus até aqui. Entretanto, do total 3.139 são casos recuperados. Desta forma, são 2.295 casos ativos de Covid-19.

A cidade registrou aumento de 406 casos em relação ao boletim de ontem. No Sistema Penitenciário, bastante afetado pela pandemia, já são 655 casos, mais que em qualquer Região Administrativa da Cidade, uma morte e quatro detentos internados.

Foram registradas seis mortes por coronavírus, nesta sexta-feira. O número era de seis até o fim do dia, quando foi atualizado com mais um falecimento

O total chegou a a 85. Além desses casos, mais 5 pessoas morreram no entorno do DF, contabilizando 90 óbitos.

As ocorrências de cidades do entorno no DF são pertencem ao Novo Gama (02), Águas Lindas (02), Valparaíso (1) e Cidade Ocidental (1). As vítimas residiam lá, foram atendidas e faleceram numa unidade de saúde do DF.

Os testes usados no DF para identificar a doença são RT-PCR e os testes rápidos. Foram identificados 4583 por meio de RT-PCR e 1247 em testes rápidos, espalhados por diversos locais da cidade.

Mortes

As novas mortes são de cinco homens e uma mulher. Além disso todos faziam parte do grupo de risco, portadores de comorbidades ou idosos.

Cinco, das seis vítimas, tinham mais de 60 anos. Além disso, também cinco pacientes, moravam no Distrito Federal. Já a sexta vítima era residente da Cidade Ocidental, no Goiás, mas morreu no Hospital Brasília.

As vítimas eram:

1- Homem, 80 anos, residia em Ceilândia. Deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRan) no dia 19 de maio e faleceu no mesmo dia, na mesma unidade. Era portador de comorbidades (pneumopatia, disturbios metabolicos e Epilepsia). Início dos sintomas em 03 de maio.

2- Mulher, 91 anos, residia em Brazlândia. Deu entrada no Hospital Regional da Asa Norte (HRan) no último dia 15 e faleceu na última quarta-feira (20), na mesma unidade. Era portadora de comorbidade (distúrbios metabólicos e sequelas de Acidente Vascular Encefálico). Início dos sintomas foi em 15 de maio.

3- Homem, 69 anos, residia em Santa Maria. Deu entrada na UTI do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) no último dia 18 e faleceu ontem (21), na mesma unidade. Era portador de comorbidade (pneumopatia e tabagismo). Início dos sintomas em 16 de maio.

4- Homem, 41 anos, residia em Ceilândia. Deu entrada na UTI do Hospital São Francisco no último dia 10 e faleceu hoje (22), na mesma unidade. Era portador de comorbidades (hipertensão e obesidade). Início dos sintomas foi em 07 de maio.

5- Homem, 65 anos, residia no Riacho Fundo. Foi transferido da Unidade de Pronto Atendimento Núcleo Bandeirante (UPA), para o HRAN, no último dia 12 e faleceu hoje (22), no HRAN. Não era portador de comorbidade e o quadro evoluiu para pneumonia por Covid, em 15 de maio, foi internado na UTI. Início dos sintomas em 07 de maio.

Residente do Goiás

6- Homem, 62 anos, residia na Cidade Ocidental (GO). Deu entrada no Hospital Brasília no último dia 12 e faleceu hoje (22), na mesma unidade. Era portadora de comorbidade (Neoplasia e estava em tratamento). Início dos sintomas em 12 de abril.