Distrito Federal se aproxima dos 230 mil casos de covid-19

O Distrito Federal registrou, nesta segunda-feira (30), 444 novos casos de covid-19 em relação ao boletim do domingo (29). Agora, chegou a 229.146 o número de infectados pela doença na capital.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (26.376), Plano Piloto (19.329) e Taguatinga (18.854). Recentemente, o Plano passou Taguatinga no ranking. Samambaia, Águas Claras, Gama, Guará, Sobradinho, Planaltina e Santa Maria fecham a lista das dez primeiras regiões administrativas com maior número de moradores infectados pela covid-19.

Nesta segunda (30), foram registrados cinco óbitos, sendo quatro pessoas do sexo feminino e uma do masculino. Quatro delas tinha 80 anos ou mais. Duas eram de Ceilândia.