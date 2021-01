Distrito Federal se aproxima de 270 mil casos de covid

PUBLICIDADE

Quase 270 mil pessoas do Distrito Federal e do Entorno tiveram contato confirmado com a covid-19 desde março de 2020, quando iniciou-se a pandemia do novo coronavírus. O boletim deste sábado (23) aponta 269.350 casos.

De sexta (22) para sábado (23), foram registrados oito óbitos, levando o DF a 4.468 mortes em decorrência da covid-19. Das mortes contabilizadas nas últimas 24 horas, quatro são de pessoas com 80 anos ou mais.

As regiões com mais casos confirmados são Ceilândia (30.307), Plano Piloto (24.547) e Taguatinga (21.796).

DF terá duas vacinas

Na semana passada, o DF recebeu 106.160 doses da vacina Coronavac. Neste domingo (24), deve chegar à capital 41.500 doses da vacina de Oxford/Astrazeneca. A Coronavac tem sido utilizada desde terça (19) para vacinar o primeiro dos quatro grupos prioritários (profissionais da linha de frente no combate à covid, indígenas, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, além dos cuidadores destas pessoas).

