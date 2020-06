Distrito Federal registra 773 novos casos da covid-19

PUBLICIDADE 

Por Guilherme Gomes

Neste domingo (7), o Distrito Federal registou 773 novos casos da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Ao todo, a capital tem 16.623 casos confirmados, sendo que 8.556 pacientes já estão recuperados.

Dos casos ativos, 71 infectados estão em estado grave. Os óbitos contabilizam 214. Os dados são da última atualização ,feita às 18h06, no portal Covid-19 do GDF.

Pessoas entre 30 e 39 anos são as mais atingidas pela doença no DF. Do total de casos confirmados, 50,4% são homens e 49,6 são mulheres. Ceilândia é a cidade com mais pessoas infectadas, com 1.968 testes positivos.