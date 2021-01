Distrito Federal registra 262.928 casos confirmados de Covid-19, 706 nas últimas 24h

PUBLICIDADE

O DF registrou 706 novos casos de Covid-19, nas últimas 24h. Ao todo, a capital federal já atingiu a marca de 262.928 de confirmações, desde o começo da pandemia. O Boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, nesta sexta-feira (15), aponta que 95% (251.188) dos casos oficiais resultaram em recuperação dos pacientes. Além disso, 4.406 pessoas faleceram em virtude da doença.

Os dados apresentados indicam que 230.177 (87,5%) dos casos são de pessoas que moram no DF, além de 20.819 (7,9%) que residem em outras Unidades Federadas (UF).

Em relação aos casos confirmados, as faixas etárias de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos são as que apresentam o maior número de registros. A taxa de letalidade registrada no Distrito Federal é de 1,8%, e a mortalidade é de 132,1 por 100 mil habitantes. O maior registro de letalidade está presente na faixa etária acima de 80 anos.