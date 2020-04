Distrito Federal registra 23 novos casos de Covid-19

PUBLICIDADE 

A secretaria de Saúde do DF divulgou no fim da tarde desta segunda-feira (13) os números atualizados de casos do novo coronavírus. Até o momento, são 641 positivos, com 54 pacientes internados, 18 com infecções graves.

Dos casos confirmados, 379 (59%) são do sexo masculino, com mediana de idade de 42 anos, variando entre 0 a 99 anos, com maior proporção na faixa etária de 30 a 39 anos e maior incidência na faixa de 80 ou mais anos.

Com mais um óbito nesta segunda, o Distrito Federal chegou a 15 pessoas que perderam a vida em decorrência da doença. O número representa uma letalidade (proporção de óbitos em relação ao total de casos confirmados) de 2,3%, no Distrito Federal. A vítima mais recente é um homem de 54 anos que morava em Águas Claras e tinha diabetes.

O grupo etário das pessoas de 70 a 79 anos apresentou a maior letalidade, seguido do grupo de 80 anos e mais. 53% dos casos que evoluíram para óbito em relação do sexo masculino e todos os casos tinham mais de 60 anos ou apresentavam comorbidade.

De acordo com informações da secretaria, o Lago Sul ainda é a RA que apresenta a maior incidência no DF. Dos casos confirmados, 251 (39%) foram classificados como transmissão comunitária.