Distrito FEderal conta com 456 casos confirmados do novo coronavírus, segundo GDF

O governo do Distrito Federal confirmou na tarde deste sábado (4), 456 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus na capital. Dos casos confirmados, 258 (57%) são do sexo masculino, com mediana de idade de 42 anos, variando entre 0 e 99 anos, com maior proporção na faixa etária de 30 a 39 anos e maior incidência na faixa de 50 a 59 anos. Entre os casos confirmados, 58 (13%) estão hospitalizados, 38 destes em Unidade de Terapia Intensiva.

Até o momento, foram registrados sete óbitos confirmados por COVID-19, o que representa, até o momento uma letalidade (proporção de óbitos em relação ao total de casos confirmados) de 1,5%, no Distrito Federal. Todos os pacientes que evoluíram para óbito tinham mais de 60 anos ou apresentavam comorbidade.

Dos casos notificados 418 (92%) são residentes do DF. Destes, considerando os casos que possuem informação sobre a Região Administrativa (RA) de residência, a Região de Saúde Central tem o maior número e a maior incidência de casos confirmados (63,41 casos por 100 mil habitantes), sendo a RA do Lago Sul a que apresenta a maior incidência. Dos casos confirmados, 118 (26%) foram classificados como transmissão comunitária.

Paciente um

De acordo com o Boletim médico do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), hospital referência para casos do novo coronavírus no DF, a primeira paciente diagnosticada com o coronavírus na capital, segue internada em isolamento na UTI, e apresenta síndrome respiratória aguda severa. O quadro cliníco é grave, com comorbidades.

A paciente está sob cuidados intensivos da equipe multidisciplinar e todo suporte técnico-científico. A mulher segue gravíssima, hemodinâmica mantida com vasopressores. Com piora da função renal. Sedada e sob ventilação mecânica. Sem febre.