Distritais aprovam campanha de inclusão de pessoas com deficiência nas escolas

Durante a sessão remota da Câmara Legislativa, nesta quarta-feira (21), os deputados distritais apreciaram o projeto de lei nº 1.467/17, que institui campanha para ampliar a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas públicas e privadas do Distrito Federal. De autoria do deputado Robério Negreiros (PSD), a proposta foi aprovada em primeiro turno, precisando ainda passar por outra rodada de votação.

O texto tem, entre seus objetivos, prevenir e combater o preconceito nas instituições de ensino; capacitar docentes e a equipe pedagógica para implementar ações de prevenção da discriminação, e assegurar a inclusão de crianças e adolescentes com deficiência na vida escolar. Segundo a proposição, a campanha deverá ser promovida anualmente pela Secretaria de Educação, podendo ser firmada pareceria com a rede de ensino privada.

As informações são da CLDF