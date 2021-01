Diretorias de Educação e Fiscalização do Detran atuam para que volta às aulas aconteça em segurança

PUBLICIDADE

As Diretorias de Educação e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF têm atuado para que, a partir desta segunda-feira, (1º) o início à Campanha de Volta às Aulas 2021 aconteça em segurança.

A iniciativa vai executar atividades educativas focadas no alerta para os pais, estudantes e corpo docente das instituições de ensino, sobre a importância de respeitar as leis de trânsito e observá-las com mais atenção no perímetro escolar, principalmente na hora de embarcar e desembarcar os estudantes no perímetro escolar.

Os agentes de trânsito vão atuar em apoio às equipes da Diretoria de Educação e também na fiscalização de veículos que realizam transporte escolar.

Além disso, ambas as equipes estarão nas faixas de pedestres dos locais onde ocorrerão as ações demonstrando a importância da travessia segura: o pedestre deve aguardar a parada total dos veículos e os condutores devem diminuir a velocidade ao transitar perto das escolas. Neste ano serão utilizados painéis eletrônicos contendo mensagens educativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da Agência Brasília