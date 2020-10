Dia Mundial da Alimentação é marcado por distribuição de 1.250 refeições no DF

PUBLICIDADE

Esta sexta-feira (16) é o Dia Mundial da Alimentação. Para comemorar a data, a JBS fará, até o dia 23 de outubro, a doação de cerca de 1.250 refeições todos os dias para famílias em estado de vulnerabilidade social em Brasília. A distribuição acontecerá entre os horários de 11h30 e 12h30, no Espaço SHSN (Avenida P1 Chacará 160 – Lote 1), e vai ser disponibilizada para a população que habita a região do Sol Nascente, na cidade de Ceilândia.

A iniciativa não acontece apenas na capital federal, mas também nos estados do Maranhão, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. O objetivo da ação é de entregar um total de 120 mil marmitas durante o período de oito dias. Além disso, a empresa reuniu voluntários e ONGs como a Central Única das Favelas (CUFA) e o movimento G10 das Favelas, que vão cuidar da organização e da distribuição dos alimentos, com o auxílio de algumas cozinhas comunitárias para a produção das refeições. Legumes, proteínas, arroz e feijão estão sendo reunidos para compor das marmitas.

A garantia que pessoas terão segurança alimentar é um dos maiores desafios globais e por meio da iniciativa privada vai ser essencial para assegurar que a população nundial tenha refeições de qualidade na mesa, além de ser realizada a partir da produção sustentável.

“As ações programadas para este Dia Mundial da Alimentação são uma extensão desse compromisso social da empresa, que trabalha incansavelmente para levar alimentos de qualidade a um número cada vez maior de pessoas”, ressalta Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Acreditamos muito na potência de realização de quem mora nas favelas. Nada melhor do que escolher as mães beneficiadas pelo projeto e que são empreendedoras para devolverem à sociedade um pouco desta solidariedade e mostrarem os seus trabalhos”, destaca Celso Athayde, fundador da Cufa, um dos idealizadores da ação do Dia Mundial da Alimentação da JBS.

O Dia Mundial da Alimentação foi criado em 1981 pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agropecuária, e, desde então, inspira milhões de pessoas e empresas a fazerem uma reflexão sobre o tema. Em 2020, destaca ações necessárias para retomar a meta global do Fome Zero, um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Distribuições

Em 2020, a JBS já doou mais de 400 toneladas de proteína e mais de um milhão de produtos de higiene e limpeza para centenas de entidades, hospitais e comunidades do país. Além disso, realizou a entrega de cerca de 556 mil cestas básicas, que auxiliaram famílias carentes de diferentes estados do país. Ambas atividades foram realizadas pelo programa de responsabilidade social da Companhia, o “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o mundo com solidariedade”.