Dia dos Pais movimenta shoppings com descontos e atendimento variado ao cliente

PUBLICIDADE

Resinificação. Mais do que nunca, este Dia dos Pais marca um momento de um novo formato de celebrações. Pesquisas da Fecomércio apontam que o consumidor irá investir, em média, R$ 116,12 em presentes para a data. Os itens mais procurados serão perfumes, calçados, acessórios, livros, produtos culturais, chocolates, entre outros. Brasília, JK, Terraço e Taguatinga Shopping se preparam para a data com descontos de até 50% em produtos de suas operações e atendimento especial aos seus visitantes. Durante toda a semana, clientes têm a oportunidade de buscar o presente ideal com toda a segurança e cuidados sanitários oferecidos pelos shoppings.

Sem aglomerar e reinventando os abraços e carinhos direcionados a seu público, o Mercadinho do Brasília oferece opções de delícias saudáveis, cultivadas e produzidas por produtores locais, agora de dentro do carro! O Dia dos Pais foi a data escolhida pelo Brasília Shopping para a volta da feirinha com um formato repaginado, de Drive-Thru ou Take-out, no dia 8 de agosto, das 11h às 17h.

O JK Shopping traz várias opções de presentes e disponibilizou no seu site www.jkshoppingdf.com.br uma vitrine de produtos para ajudar quem está na dúvida do que escolher. Além disso, o centro de compras convida seus clientes para um presente gastronômico: são mais de 20 opções de restaurantes. Entre as delícias, sabores japoneses, italianos, petiscos e o restaurante Outback, que foi inaugurado na última semana.

Como uma forma de ajudar seus clientes na escolha dos presentes, o Taguatinga Shopping preparou uma vitrine online de produtos em suas redes sociais: são opções de mais de 30 marcas como Calvin Klein, Garbo, Hering Store, O Boticário, Fascar, Imaginarium, Casas Bahia, entre outras. Em parceria com a agência Scouting, alguns produtos da vitrine serão apresentados por modelos. O editorial de fotos foi feito no próprio shopping e a vitrine estará disponível nos canais do Taguatinga Shopping no Instagram (@taguashopping), Facebook (@TaguatingaShopping) e destaques no Instagram Stories. Na parte gastronômica, o shopping convida seus clientes para um almoço especial na data, com diversas opções como Peixe na Rede, Chamas Grill e a SteakHouse Rock&Ribs. Esta última, com ambientação musical de shows de rock exibidos em telão. Na ocasião, é possível fazer a refeição no local ou retirar o pedido em dinâmica Take-out.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No Terraço Shopping, os diferentes estilos de pai estão contemplados nas sugestões de presentes do catálogo online montado pelo shopping, que poderá ser visto no site, nas redes sociais e nos totens digitais. Com opções que vão desde roupas a eletrônicos, além de uma seleção de produtos para cuidados pessoais, os clientes poderão escolher o presente ideal entre grandes marcas como Track & Field, Aramis, Polo Wear, Vivara, Chilli Beans e Motorola. O Terraço também tem as mais variadas opções gastronômicas para que a comemoração seja completa: Dona Lenha, El Paso, Confraria do Camarão, American Prime, entre outros, estarão abertos para atender as famílias no Dia dos Pais, podendo saborear no restaurante ou em casa, pelo delivery ou pelo take-out.

Compras e Drive Thru

Os centros de compras têm recebido os clientes seguindo todas as recomendações do Governo do Distrito Federal (GDF) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), bem como os protocolos de operações da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), que tem por base experiências internacionais bem sucedidas.

“Os shoppings estão sendo, desde a reabertura do comércio, o segmento mais rigoroso na aplicação de protocolos de segurança na prevenção ao Covid-19, seguindo as boas práticas internacionais. Nós manteremos, por tempo indeterminado, o atendimento através do drive-thru, consolidando-o como mais um canal à disposição dos clientes”, explica o superintende de shoppings da PaulOOctavio, Edmar Barros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Drive-Thru

Além das compras presenciais, há a opção de compras com entrega pelo Drive-Thru. Nos sites e nas redes sociais dos shoppings, é possível conferir as lojas participantes e outras informações adicionais. Para comprar, o cliente deve entrar em contato diretamente com o lojista e solicitar as opções de compra, por vídeos ou fotos. Depois de escolher os produtos, a forma de pagamento e de agendar data e horário da retirada, o cliente vai até o estacionamento para recebimento dos produtos. O pagamento é feito diretamente no local, de dentro do carro, com um funcionário que entrega as compras devidamente higienizadas, com toda a comodidade e segurança.

SERVIÇO SHOPPINGS PAULOOCTAVIO:

BRASÍLIA SHOPPING

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Site: https://brasiliashopping.com. br/

Instagram: @brasiliashopping

Facebook: @BsbShopping

Informações: (61) 32109-2122

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: SCN Q5, BLOCO A, Via W3 Norte – Asa Norte

JK SHOPPING

Site: http://www.jkshoppingdf.com. br/

Instagram: @jkshopping_df

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf

Informações: (61) 3246-8600

End: Av. Hélio Prates QNM 34 – Entre Taguatinga e Ceilândia

TAGUATINGA SHOPPING

Site: www.taguatingashopping.com.br

Instagram: @taguashopping

Facebook: @TaguatingaShopping

Twitter: @Taguashopping

Informações: (61) 3451-6000

Endereço: QS 01 Rua 210, lote 40, Pistão Sul, Taguatinga/DF

TERRAÇO SHOPPING

Site: www.terracoshopping.com.br

Instagram: @terracoshopping

Facebook: @shoppingterraco

Informações: (61) 3403-2900

Endereço: SHC AOS entrequadras 2/8 lote 5 – Octogonal Sul